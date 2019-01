Fra cartellino e ingaggio la spesa per l'attaccante francese sarebbe ingente, ma prenderlo può essere conveniente non solo tecnicamente ma anche dal punto di vista economico.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Prenderlo per guadagnarci. Tecnicamente, certo, ma anche economicamente. Questo il piano della Juventus. Il club bianconero - scrive Tuttosport - avrebbe intenzione di prendere Kylian Mbappé dal PSG. Piccolo particolare: l'idea è quella di compiere una plusvalenza. Acquistare l'attaccante francese sarebbe un colpo di calciomercato eccezionale, ma attenzione a sottovalutarne i vantaggi economici.

Può sembrare un controsenso, eppure quella di Mbappé sarebbe un'ottima operazione economica. Ma andiamo con ordine: per portare il francese a Torino i bianconeri dovrebbero sborsare circa 215 milioni di euro. C'è però da considerare anche la spesa per l'ingaggio. Non guadagnerebbe i 30 milioni di Cristiano Ronaldo, ma almeno 20 sì. Eppure l'operazione di calciomercato non è infattibile.

Calcolando che la Juventus farebbe verosimilmente firmare un contratto quinquennale al giocatore, l'impatto di Mbappé sul bilancio della società bianconera sarebbe di 80 milioni (43 di ammortamento e 37, lordi, di ingaggio). Più o meno come Cristiano Ronaldo, che è sì costato meno ma ha firmato un contratto quadriennale (fino al 2022) e quindi ha, in percentuale, un impatto maggiore sul bilancio.

Getty Images Mbappé è l'obiettivo di calciomercato della Juventus

Nei giorni scorsi il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha definito la trattativa di calciomercato per Mbappé "fantasiosa". Non sarà un'apertura, ma non è nemmeno una chiusura. Non lo è affatto. Perché anche l'operazione per Cristiano Ronado è stata fantasiosa, metterla in piedi non è stato per nulla semplice. Rispetto alla trattativa per il portoghese però quella per Mbappé è molto diversa.

L'attaccante francese, dal punto di vista commerciale, vale un quinto rispetto a CR7. Ma è anche vero che, rispetto a Ronaldo, Mbappé ha un grande vantaggio economico: avendo appena 20 anni, è altamente probabile che migliori ancora, che il suo prezzo aumenti ulteriormente. In caso di cessione futura la Juventus potrebbe perfino realizzare una plusvalenza.

Va inoltre considerato il fatto che Ronaldo e Messi non siano eterni e che, prima o poi, Mbappé potrebbe diventare la stella assoluta del calcio. Il giocatore più importante della sua generazione. E allora anche il merchandising intorno a lui (comunque non basso) potrebbe aumentare. Ed ecco che la Juventus pensa davvero a prendere Mbappé. Prenderlo, per guadagnarci.