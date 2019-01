Parole abbastanza chiare quelle del tecnico dei Colchoneros, che spera ancora di non perdere il suo capitano a parametro zero nella prossima finestra di calciomercato . Ma Godin sembra ormai aver preso la sua decisione: il suo futuro sarà all'Inter.

Eppure oggi sono arrivate a riguardo le parole di Diego Pablo Simeone , attuale allenatore dell'uruguayano all'Atletico Madrid che in conferenza stampa ha commentato le indiscrezioni di calciomercato che vedono il suo giocatore vicino al passaggio in nerazzurro spiegando la sua posizione.

L'Inter sembra aver piazzato il primo colpo di calciomercato del 2019 assicurandosi Diego Godin a parametro zero in vista della prossima stagione, affare per cui sembra mancare soltanto l'annuncio ufficiale.

