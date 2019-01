Il club portoghese si è appena separato da Rui Vitoria e ha bisogno di un nuovo tecnico: il sogno è riportare a Lisbona lo Special One.

di Daniele Minuti

Sono passate poche settimane dall'addio di José Mourinho al Manchester United ma il periodo di vacanza forzata per il tecnico portoghese potrebbe non durare molto visto che ci sono squadre che stanno sondando il calciomercato in cerca di un nuovo allenatore.

Una di queste è il Benfica che in settimana ha salutato il suo tecnico Rui Vitoria dopo i risultati deludenti di questi mesi. Le Aquile però si sono subito messe a cercare un sostituto sul calciomercato e il grande sogno sarebbe proprio Mourinho.

A rivelarlo è Record che spiega come la decisione di affidare la squadra a Bruno Lage, tecnico del Benfica B sia soltanto una soluzione temporanea in attesa di un nuovo allenatore. L'obiettivo è quello di riportare Mourinho a Lisbona, dopo l'esperienza durata solo 9 partite con lo Special One nella stagione 2000/2001. Il tecnico potrebbe accettare per gettarsi subito in una nuova sfida e il grande botto di calciomercato del campionato portoghese potrebbe essere il ritorno in patria dello Special One.