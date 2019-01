I bavaresi insistono per il 18enne inglese che avrebbe chiesto ai Blues di liberarlo per andare in Bundesliga. Il club londinese però non lo vuole perdere a titolo definitivo.

0 condivisioni

05 gen 2019 di Elmar Bergonzini

La trattativa entra nel vivo. Il Bayern Monaco nel 2019 cambierà volto. Subirà un restyling importante e significativo, che lo ringiovanirà sensibilmente. Fra la sessione invernale e quella estiva del calciomercato andranno via molti veterani. Sicuramente Arjen Robben e Rafinha, probabilmente anche Franck Ribery e Jerome Boateng. Al loro posto dovranno arrivare giovani in grado di ereditarne carisma e qualità tecniche.

In tal senso il Bayern Monaco ha già preso Alphonso Davies, 18enne canadese di cui tutti parlano benissimo. Il canadese si è già unito alla squadra, farà la preparazione invernale a Doha, poi sarà pronto per debuttare. Sarà il sostituto di Robben. Serve però anche un altro esterno d'attacco nel caso in cui andasse via anche Ribery. E i bavaresi hanno avviato la trattativa di calciomercato per Callum Hudson-Odoi.

Il classe 2000 è nato e cresciuto a Londra ed è entrato nel settore giovanile del Chelsea a 7 anni. In questa stagione ha totalizzato 6 presenze con la Prima Squadra, lui vorrebbe giocare di più. Il Bayern Monaco lo sta trattando ma l'operazione non è affatto semplice. I Blues, infatti, non vorrebbero perderlo a titolo definitivo.

Getty Images Hudson-Odoi è il nuovo obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco

Calciomercato Bayern Monaco, si accelera per Hudson-Odoi

Come già riportato a fine 2018, infatti, il Bayern Monaco avrebbe offerto al Chelsea prima 14,4 e poi 33 milioni per prendere il ragazzo. L'intesa con il giocatore inoltre ci sarebbe già. Alto 178 centimetri, Hudson-Odoi è rapido e veloce, bravissimo nel dribbling (sia nello stretto che a campo aperto). Solitamente parte da sinistra, sarebbe quindi perfetto per sostituire Ribery esattamente come Davies (a destra) è perfetto per sostituire Robben. Altro grande punto di forza dell'inglese è la capacità di calciare sia con il sinistro (suo piede forte) che con il destro ed essere quindi in grado di crossare in corsa da entrambe le fasce.

Stando a quanto riportato da Sky UK il giocatore avrebbe chiesto al Chelsea di liberarlo. Nella prima conferenza stampa del Bayern da Doha, dove la squadra si sta preparando in vista del girone di ritorno, mister Kovac ha parlato proprio della trattativa di calciomercato per Hudson-Odoi:

Si tratta di un classe 2000 come Jadon Sancho che al Dortmund sta facendo benissimo. Mi sembra normale che club come il nostro tengano d'occhio giocatori così. Se la trattativa di calciomercato si possa chiudere o no è una domanda che va posta al nostro direttore sportivo Salihamidzic.

La trattativa entra nel vivo. Il Bayern Monaco nel 2019 cambierà volto. Una delle nuove facce potrebbe essere quella di Callum Hudson-Odoi. Anche se il Chelsea farà di tutto per non perderlo.