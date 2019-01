Calciomercato, il Cagliari fa il prezzo per Barella: Chelsea in pole

Calciomercato, il Cagliari fa il prezzo per Barella: Chelsea in pole

Il club londinese però non è rimasto con le mani in mano e sembra aver già trovato sul calciomercato il sostituto del centrocampista gallese: secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe sempre più vicino infatti l'acquisto di Denis Suarez dal Barcellona.

Il nome di Aaron Ramsey è uno dei più chiacchierati sul calciomercato in questi giorni. Il giocatore dell'Arsenal sembra ormai a un passo dall'approdare alla Juventus che lo avrebbe convinto a trasferirsi a Torino in estate dopo la scadenza del suo contratto coi Gunners.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK