La rivelazione nel corso di un'intervista con Alain Boghossian: "Era la prima volta che giocavo contro il figlio di un mio ex compagno, ero disorientato".

0 condivisioni

16 minuti fa di Luca Guerra

Portiere con più apparizioni nella storia della Serie A, nonché secondo giocatore in assoluto per numero di presenze alle spalle di Paolo Maldini. All'attivo quasi 1100 partite tra i professionisti con club e Nazionale. In bacheca, nove campionati di Serie A, uno di Serie B, 6 Supercoppe italiane, 5 Coppe Italia, una Coppa Uefa e un Mondiale. Da sei mesi ha salutato la Juventus per accettare la sfida del Paris Saint-Germain. Eppure, c'è stato un momento in cui Gianluigi Buffon ha davvero accarezzato l'idea di lasciare il calcio giocato.

A rivelarlo è stato lo stesso portiere, che il prossimo 28 gennaio spegnerà le 41 candeline, in un'intervista rilasciata nel corso di Eurosport Les Boghoss, spazio affidato a un ex compagno di squadra ai tempi del Parma, Alain Boghossian. Tutta "colpa" dell'incrocio con il figlio di un altro calciatore con il quale Buffon ha condiviso lo spogliatoio e i successi ai tempi in cui vestiva la maglia del club emiliano, Enrico Chiesa.

L'aneddoto risale a più di due anni fa: agosto 2016, la Juventus ospita la Fiorentina all'Allianz Stadium nella prima giornata della Serie A 2016/2017. Nei viola l'allenatore Paulo Sousa lancia dal primo minuto Federico Chiesa. Classe 1997, all'epoca 19enne, il talentino lasciò subito intravedere tracce di classe e qualità, che oggi l'hanno portato ad essere uno dei nomi più appetiti del calciomercato e tra i titolari della Nazionale di Roberto Mancini. Quello scontro generazionale turbò Buffon, che a Eurosport ha ammesso:

Quando l'ho affrontato, all'inizio ero disorientato. Era la prima volta che giocavo contro il figlio di un mio ex compagno, ho pensato fosse l'ora di smettere.

Getty Images Parma 1998/1999, Gianlugi Buffon ed Enrico Chiesa in un undici iniziale

Buffon, da Chiesa jr a Thuram jr: gli incroci con i figli dei compagni di squadra del portiere del PSG

Un'idea, quella di appendere i guantoni al chiodo, evidentemente solo accarezzata ma mai abbracciata in pieno. Oggi Buffon è saldamente in vetta alla Ligue 1 con il PSG, che ha 13 punti di vantaggio e due partite in meno rispetto ai diretti inseguitori del Lille, e sogna di sollevare a Parigi quella Champions League a lungo inseguita e mai vinta con la Juventus. In Francia, l'ex portiere della Nazionale ha avuto anche modo di incrociare un altro figlio d'arte: Marcus Thuram, attaccante del Guingamp e figlio di Lilian, il difensore francese compagno di squadra di Gigi con Parma e Juventus.

Ho visto anche l'altro, Khephren, che era in panchina quando abbiamo affrontato il Monaco. Devo ammetterlo, è stato bello incontrare i figli di tutti quei compagni ai quali ho voluto veramente bene e ai quali sono legato ancora oggi. Giocare contro di loro è un regalo della vita, è una piccola gioia.

Getty Images Federico Chiesa, figlio di Enrico: l'incrocio con Buffon ha fatto riflettere il portiere ex Juventus

Dai dubbi circa la prosecuzione della propria carriera ai consigli "paterni" per due stelle del Paris Saint-Germain. Nel corso dell'intervista, Buffon si è anche soffermato sui due talenti più puri con i quali oggi condivide obiettivi e spogliatoio, Neymar e Kylian Mbappé. Per loro, il portierone di Carrara ha un pronostico speciale: