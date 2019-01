Adrià, giovane difensore e figlio dell'ex tecnico blaugrana, è il nuovo acquisto del club che lotta per la terza divisione di proprietà del giocatore catalano.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità dell'acquisto da parte del gruppo Kosmos del Futbol Club Andorra, club che sta lottando per guadagnarsi la promozione nella terza divisione spagnola. A far notizia è il fatto che l'azionista di maggioranza del gruppo sia Gerard Piqué, che si è lanciato così in una carriera da dirigente sportivo ancora prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Di oggi è la notizia di un bel gesto da parte del difensore del Barcellona che ha acquistato per la sua squadra un giovane difensore di nome Adrià Vilanova. Nulla di sconvolgente, se il ragazzo non fosse il figlio dell'ex allenatore di Piqué, Tito Vilanova.

Il tecnico sedette sulla panchina del Barça per una sola stagione nel 2012, vincendo la Liga poche settimane prima della sua morte dovuta a una ricaduta di un tumore alla ghiandola parotide. Il dolore per la scomparsa di Vilanova è ancora vivo in casa blaugrana e oggi Piqué ha ufficializzato l'arrivo nella sua squadra di Adrià, classe '97 cresciuto nella Masia e ora nuovo rinforzo per l'Andorra. Tutto nel nome e nel ricordo di suo padre.