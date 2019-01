L'uomo fermato è attualmente ai domiciliari e attende di essere processato con le accuse di lesioni personali aggravate in concorso, minaccia aggravata, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasioni di manifestazioni sportive. Gli inquirenti sono alla ricerca del secondo aggressore.

Un 34enne è stato arrestato per l'aggressione al giovane direttore di gara avvenuta lo scorso 11 novembre, in occasione della partita tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova.

