Le notizie di calciomercato si susseguono mentre scoppia la polemica legata alla Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita.

2 ore fa di Daniele Minuti

Ad affollare le prime pagine dei giornali presenti nella rassegna stampa sportiva sono le notizie di calciomercato e la polemica legata alla Supercoppa italiana in programma a metà gennaio in Arabia Saudita. A scatenare le critiche contro questa scelta è stata l'ufficialità dei settori riservati unicamente agli uomini, cosa che ha provocato la reazione persino del ministro dell'Interno Matteo Salvini, con il presidente della Lega Micciché che ha prontamente risposto difendendo la decisione di giocare a Jeddah. Passando alle indiscrezioni di calciomercato presenti nella rassegna stampa di venerdì 4 gennaio, sembra ormai sempre più vicino l'arrivo di Aaron Ramsey alla Juventus, visto che il gallese ha scelto i bianconeri come sua prossima destinazione dopo che il suo contratto con l'Arsenal scadrà nel prossimo giugno. Le altre big del nostro campionato però non rimangono con le mani in mano: il Napoli punta sempre di più su Barella, la Roma spera di chiudere il doppio colpo De Paul-Mancini mentre l'Inter sta sondando il terreno per Andersen della Sampdoria con la speranza di chiudere un'altra operazione alla Skriniar.

Per quanto riguarda i giornali spagnoli, i titoli delle prime pagine di oggi sono dedicati al Real Madrid che ieri è tornato a giocare in Liga nel recupero della partita che si doveva giocare nella 17esima giornata del campionato. I Blancos non sono riusciti ad andare oltre il pareggio in casa del Villarreal, passato in vantaggio dopo soltanto 4 minuti con una rete di Santi Cazorla.

La squadra allenata da Solari ha però ribaltato il risultato con le reti messe a segno da Benzema e Varane ma a pochi minuti dal 90esimo è stato ancora Cazorla a regalare il 2-2 al sottomarino giallo. Grossa delusione per i campioni d'Europa e neo campioni del mondo che rimangono al quarto posto in campionato mancando una vittoria che gli avrebbe permesso di sorpassare il Siviglia in terza posizione.

