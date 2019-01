Il difensore inglese rivede negli spogliatoi il suo salvataggio sulla linea ed esulta come a un gol.

6 ore fa

Minuto 18 di Manchester City-Liverpool, big match della 21esima giornata di Premier League. Il punteggio è ancora sullo 0-0 quando Salah serve Mané in profondità. Il filtrante è meraviglioso, altrettanto bello è il tocco del senegalese ad anticipare Ederson. Il pallone però si stampa sul palo e danza in area. Stones calcia con tutta la forza che ha in corpo ma colpisce in pieno il suo portiere, la sfera si riavvicina pericolosamente alla linea di porta prima che il difensore inglese la spazzi via, anticipando Salah.

Questa è stata senza dubbio una delle azioni chiave della partita vinta 2-1 dai Citizens grazie alle reti di Aguero e Sané (nel mezzo il gol di Firmino). E propio questa azione Stones ha voluto rivedere appena arrivato negli spogliatoi al termine della partita.

Sul canale Twitter ufficiale del Manchester City è stato pubblicato un video in cui si vedono Ederson e l'ex Everton che riguardano il miracoloso salvataggio (il pallone non è entrato per 11 millimetri...) ed esultano come a un gol. Chissà che a fine stagione i pensieri dei due non tornino a questo salvataggio. Magari durante qualche festeggiamento...