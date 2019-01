Gli Scudetti conquistati fino ad oggi sono 34 . In seguito alle note vicende di Calciopoli è stato revocato quello della stagione 2004/2005, e assegnato d'ufficio all'Inter quello della stagione seguente. Appartiene alla Juventus la striscia di vittorie consecutive più lunga della storia del campionato italiano: 7, dal 2011-12 al 2017-18. Un record che può essere battuto in questa stagione. Ecco l'elenco dei trofei nel palmarès della Juventus:

In oltre 120 anni di storia la Juventus ha raccolto decine di successi, entrando nel Gotha del calcio mondiale. In Italia è il club che vanta il maggior numero di successi, seconda solo al Milan per quanto riguarda il numero di vittorie internazionali.

