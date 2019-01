Il Triplete del 2010 è l'apice raggiunto dalla Beneamata, che nella sua storia ha conquistato anche 18 Scudetti e 3 Champions League. Ultima vittoria la Coppa Italia numero 7 arrivata nel 2011.

Composto da 30 trofei nazionali, 9 internazionali e svariati riconoscimenti a livello giovanile, il palmares dell'Inter rende i nerazzurri il terzo club più titolato nella storia del calcio italiano alle spalle di Juventus e Milan. Proprio da un gruppo di soci dissidenti del sodalizio rossonero, che non accettavano la svolta nazionalista scelta dal primo club di Milano, nacque la sera del 9 marzo 1908 l'Internazionale Football Club, i cui giocatori nelle intenzioni dei fondatori sarebbero stati "fratelli del mondo".

Il primo Scudetto arriva alla seconda partecipazione del sodalizio nerazzurro al massimo campionato italiano di calcio, denominato allora Prima Categoria: dopo aver concluso il torneo a pari punti con la Pro Vercelli l'Inter si impone in uno spareggio a lungo contestato dagli avversari ma giocato con grande compostezza dai suoi undici uomini, forse inconsapevoli di dare vita a una delle più grandi storie mai raccontate dal calcio italiano.

L'Inter è infatti l'unica squadra ad aver sempre giocato in massima serie, che questa si chiamasse Prima Categoria, Divisione Nazionale o Serie A. È inoltre il primo club italiano ad aver conquistato la Coppa Intercontinentale e sempre il primo in Italia ad aver vinto due volte consecutive la Coppa dei Campioni. Accadeva a metà degli anni '60 del XX secolo, un decennio particolarmente ricco di successi per la squadra allenata allora da Helenio Herrera che ai due prestigiosi trofei internazionali vinti (4 comprese le conseguenti Coppe Intercontinentali) faceva seguire nel 1965-1966 lo Scudetto numero 10, quello della stella.

Albo d'oro Inter: dal primo Scudetto al Triplete

Da allora il palmares dell'Inter sarebbe tornato a riempirsi abbastanza sporadicamente: numerosi piazzamenti nella parte alta della classifica e l'accrescimento del prestigio europeo attraverso la vittoria di 3 Coppe UEFA nell'ultimo decennio del XX secolo non avrebbero certo bilanciato l'amarezza di appena 3 Scudetti in quarant'anni, dal numero 10 del 1966 al 13esimo targato 2005-2006, vinto d'ufficio dopo le sentenze della giustizia sportiva relative a Calciopoli.

Inizia allora un nuovo periodo aureo per il club nerazzurro, che conquista 5 Scudetti consecutivi sotto la guida di Roberto Mancini (i primi tre) e poi José Mourinho, l'uomo che riesce a entrare nella storia dell'Inter portandola a conquistare in un'irripetibile 2010 il Triplete, le vittorie cioè dello Scudetto, della Coppa Italia e di una Champions League vinta a distanza di quasi mezzo secolo dalle due arrivate a suo tempo sotto la guida di Herrera.

Si tratta dell'apice della storia recente dell'Inter, un momento d'oro che la dirigenza non è capace di gestire e che dopo aver portato a stretto giro di posta la vittoria del Mondiale per club FIFA sempre nel 2010 vedrà la squadra perdere posizioni nel calcio italiano e internazionale, dal quale si assenterà per un lunghissimo periodo. Alcuni complessi cambi di società freneranno la squadra, la cui ultima vittoria - escluso il settore giovanile, da sempre fiore all'occhiello del club - resta ad oggi la Coppa Italia vinta nel 2011.

Trofei nazionali

18 Scudetti (1909-1910, 1919-1920, 1929-1930, 1937-1938, 1939-1940, 1952-1953, 1953-1954, 1962-1963, 1964-1965, 1965-1966, 1970-1971, 1979-1980, 1988-1989, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010)

7 Coppe Italia (1938-1939, 1977-1978, 1981-1982, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010, 2010-2011)

5 Supercoppe italiane (1989, 2005, 2006, 2008, 2010)

Trofei internazionali

3 Coppe dei Campioni/Champions League (1963-1964, 1964-1965, 2009-2010)

2 Coppe Intercontinentali (1964, 1965)

3 Coppe UEFA/Europa League (1990-1991, 1993-1994, 1997-1998)

1 Coppa del Mondo per club FIFA (2010)

Altri risultati