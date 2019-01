Sabato la squadra messicana giocherà la prima giornata del campionato di Clausura della Serie B, ma non si hanno più notizie del tecnico argentino.

44 minuti fa

Dov'è finito Diego Armando Maradona? Se lo stanno chiedendo nella città messicana di Culiacán, dove hanno sede i Dorados che sabato ricominceranno il campionato di Clausura della Serie B. A dicembre la squadra ha sfiorato la promozione perdendo nella finale playoff, adesso è pronta a riprovarci.

Peccato che a poche ore dal debutto non si abbiano tracce dell'allenatore, Diego Armando Maradona. Proprio così, il Diez non si trova e la società non riesce a entrare in contatto con lui. A fare chiarezza ci prova Mundo Deportivo secondo cui il Pibe sarebbe ancora in Argentina, dove ha passato con la famiglia le vacanze di Natale.

Secondo i media messicani la "sparizione" sarebbe legata al rinnovo di contratto: in queste ore l’avvocato di Maradona, Matias Morla, sarebbe a colloquio con la dirigenza dei Dorados per trovare un accordo. Diversa la ricostruzione fatta dai media argentini, che parlano di un Maradona furioso per l’abbandono di Luis Islas, suo collaboratore di fiducia, che ha lasciato per alcuni dissidi col club. Di sicuro c'è che non si sa dove sia Maradona e che il suo posto è stato occupato per il momento da un altro argentino, José María Martínez.