Cristiano Ronaldo ha iniziato il 2019 nel migliore dei modi. A Dubai infatti il portoghese è stato premiato come miglior calciatore del 2018 davanti ad Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, mettendo così in bacheca il terzo Globe Soccer Award consecutivo.

Cristiano Ronaldo ha vinto anche il premio per il Gol dell'Anno. A trionfare è stata la sua splendida rovesciata nei quarti d'andata della scorsa Champions League tra il Real Madrid e la Juventus. Un gesto tecnico diventato storia che strappò gli applausi di tutto l'Allianz Stadium:

Premiato anche l'agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, come miglior procuratore dell'anno. Riconoscimenti inoltre per Blaise Matuidi, Didier Deschamps, Fabio Capello, Fabio Paratici, Zvonimir Boban e Ronaldo il Fenomeno. A sorpresa poi l'Atletico Madrid è stato premiato come miglior club dell'anno. Incredibilmente il Real Madrid, che ha vinto la Champions League per il terzo anno di fila e si è laureato campione del mondo per club, è rimasto a bocca asciutta.

What better way to start the new year. Thanks for the appreciation and the care that I have received today.👌🏽👌🏽👌🏽 pic.twitter.com/PJg9XIJlQ1