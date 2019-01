Il fantasista argentino ha richieste da Arabia Saudita e Cina, la società orobica vira sul blucerchiato Caprari. Lazio su Castagne, che rifiuta il Celtic.

La felice esperienza del Papu Gomez con la maglia dell'Atalanta potrebbe concludersi a breve. È quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, che parlano di un interesse verso il numero dieci nerazzurro proveniente dall'Asia, più precisamente dall'Arabia Saudita e dalla Cina.

La società orobica non è intenzionata a vendere facilmente il giocatore, ma molto dipenderà dalla volontà dello stesso Papu Gomez. A Bergamo il trequartista si trova benissimo, come dimostra il rinnovo che lui stesso ha firmato fino al 2022; a farlo vacillare sarebbe la possibilità, a quasi trentun anni, di siglare l'ultimo grande contratto della sua carriera.

Un po' come accadde nella sessione di calciomercato del 2013, quando l'argentino triplicò il suo stipendio accettando il trasferimento dal Catania agli ucraini del Metalist Kharkiv. E stavolta la parte del Metalist potrebbe recitarla l'Al-Hilal guidato dall'ex Benfica Jorge Jesus, a quanto pare la società più vicina al giocatore.

GettyImages El Papu Alejandro Gomez

Calciomercato, richieste per Papu Gomez: l'Atalanta va su Caprari

Per questo motivo, l'Atalanta ha chiesto Gianluca Caprari alla Sampdoria, anche se la società blucerchiata ha immediatamente respinto l'offerta, complice il buon momento di forma dell'ex romanista. Il discorso potrebbe però essere riaperto nel caso in cui Gomez scegliesse di partire.

Gomez-Atalanta è un binomio che dura dall'estate del 2014, quando la società nerazzurra decise di riportare il folletto in Serie A. A Bergamo ha realizzato finora 42 gol in 168 presenze, facendosi apprezzare anche per le sue qualità all'interno dello spogliatoio, che gli hanno permesso di ereditare la fascia di capitano dopo i ritiri di Gianpaolo Bellini e Cristian Raimondi. In questa stagione, utilizzato da falso nove e non più da esterno sinistro, è sceso in campo in ventiquattro occasioni (sulle venticinque disponibili, solo con la Roma è rimasto in panchina), siglando sette gol.

Castagne, Lazio interessata

GettyImages Timothy Castagne nell'ultimo Atalanta-Juventus

Quello di Alejandro Gomez non è l'unico calciatore dell'Atalanta a fare gola ad altri club. Un altro dei nomi caldi in chiave calciomercato è quello di Timothy Castagne, terzino di nazionalità belga in grado di giocare su entrambe le fasce (nelle ultime due gare ha giocato a sinistra al posto di Gosens). Il classe '95 ha rifiutato il Celtic, poco attratto dalla possibilità di giocare in Scozia. Discorso diverso se fosse la Lazio a presentare un'offerta: i biancocelesti stanno valutando il suo profilo, il costo dell'operazione non sarebbe inferiore ai 10 milioni.