Monchi valuta diversi possibilità in entrata e in uscita. Da Sander Berge a Gianluca Mancini dell'Atalanta. Karsdorp, Coric e Marcano potrebbero partire.

47 minuti fa di Paolo Rocchetti

Il calciomercato è ufficialmente iniziato e tra i tanti nomi che si susseguono per il centrocampo della Roma uno dei più interessanti è quello di Sander Berge, talento norvegese del Genk. Vento anni, 193 centimetri e una fisicità veramente imponente. La protezione della palla è una delle sue caratteristiche principali, dotato di buona tecnica bravo anche quando si trova a verticalizzare, con 29 presenze in stagione e due gol tra campionato ed Europa League, sta disputando una stagione da protagonista. Secondo gli ultimi rumors i giallorossi avrebbero intensificato i contatti proprio per il giovane centrocampista, al momento però, arrivano solo smentite sia da Trigoria che dal direttore tecnico del Genk, Dimitri De Conde, che ha dichiarato:

Non abbiamo intenzione di cedere Berge a gennaio e non abbiamo avuto contatti con il ds Monchi

Altro nome fatto dalla stampa nelle ultime settimane per la difesa della Roma è quello di Ozan Kabak, diciottenne del Galatasaray, ha una clausola rescissoria di 7,5 milioni e finora ha disputato 17 partite tra campionato e Champions League. Del giocatore, nonostante la giovanissima età si parla come di un veterano. Ha personalità da vendere. Si sa che nel calciomercato i nomi si susseguono ora dopo ora, ma Kabak sembra avere tutto per imporsi anche in serie A. Anche su questo nome però, non sembra esserci alcuna trattativa avviata tra la Roma e il club turco.

Gianluca Mancini, uno dei giocatori più interessanti dell'Atalanta in questa stagione è sotto la lente d'ingrandimento del direttore Monchi. A soli 22 anni ha dimostrato di essere molto duttile e importante nella difesa di Giampiero Gasperini. Autore di ben 4 reti in campionato, il club bergamasco spara alto per lui circa 25 milioni. Operazione fattibile per giugno, con ogni probabilità se ne riparlerà nei prossimi mesi. Altro nome per la mediana, potrebbe essere una vecchia conoscenza della A ovvero Pedro Obiang, il quale, lascerebbe in prestito il West Ham.

Calciomercato Roma: in uscita possibilità per Marcano, Coric e Karsdorp

Oltre ai nomi in entrata in casa Roma si parla di possibili uscite sia in difesa che a centrocampo. Per il giovane Ante Coric, solo qualche spezzone di gara con Di Francesco e poche chance di mettersi in luce in prima squadra, è probabile una soluzione in prestito in Serie A, anche per cercare di farlo adattare nel modo migliore al campionato italiano.

Per il difensore Marcano si parla di club di Liga interessati al giocatore e anche il Galatasaray avrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore per il centrale iberico. L'ex Porto non ha quasi mai convinto nei match dove è stato schierato titolare e potrebbe essere ceduto in questo calciomercato facendo fare ai giallorossi anche una piccola plusvalenza, essendo arrivato a parametro zero in estate.

Su Karsdorp le sirene sono quelle olandesi, si vocifera di un suo ritorno al Feyenoord in prestito. Da Trigoria però, al momento smentiscono qualsiasi tipo di trattativa con il club di Rotterdam, ma il mercato è appena iniziato e durerà fino a fine mese, la possibilità di trovare una soluzione che garantisca al ragazzo un minutaggio adeguato esiste.