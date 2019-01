Il club catalano sarebbe disposto a pagare fino a 120 milioni per il difensore senegalese. Una cifra record per il ruolo, e preziosa per le mosse di De Laurentiis.

0 condivisioni

20 minuti fa di Alberto Casella

C'è una massima che dice che con l'attacco si vincono le partite ma è con la difesa che si vincono i campionati. In verità è riferita al mondo del basket, ma calza a pennello anche nel calcio, come confermano le cifre record ormai raggiunte anche dai difensori nel calciomercato.

Lo hanno capito anche in Premier League, grazie alla mentalità portata dagli allenatori stranieri. Basta col run and shot: quello che ora va di moda fra le squadre di testa è una solida copertura attraverso una difesa ben munita, poi in avanti ognuno è libero di esplorare e muoversi con le proprie tecniche di attacco.

Non per nulla l'ultimo campionato lo ha vinto il Manchester City di Guardiola che in due anni fra Aymeric Laporte, Kyle Walker, John Stones e Benjamin Mendy ha investito sul calciomercato intorno ai 230 milioni per alzare gli argini intorno a Ederson, uno che, fra l'altro, di suo ne è costati altri 40. E ora in testa c'è il Liverpool, che non ha esitato nemmeno un istante a pagare la cifra record di quasi 80 milioni per uno come Virgil van Dijk dal Southampton.

getty

Calciomercato Napoli: pronta offerta monstre del Barcellona per Koulibaly

In Italia diamo da tempo il giusto peso al primo non prenderle e non a caso in Serie A ci sono due fra i difensori più corteggiati d'Europa: Milan Skriniar dell'Inter e Kalidou Koulibaly del Napoli. Ed è proprio sui due colossi che ha da tempo messo gli occhi il Barcellona, preoccupato dai continui problemi al ginocchio di Samuel Umtiti.

getty

Secondo fonti slovacche, nei mesi scorsi il club nerazzurro avrebbe respinto un'offerta dei catalani per il suo difensore di 84 milioni di euro, ma la notizia bomba riguarda il suo collega senegalese e arriva dal Mattino di Napoli. La società blaugrana sarebbe infatti disposta a investire la cifra monstre di 120 milioni per il colosso di Ancelotti.

getty

Il Barcellona avrebbe deciso dunque di alzare notevolmente l'asticella per evitare la concorrenza del Real Madrid, pronto a lanciare l'annunciata rifondazione di don Florentino. In questo modo Koulibaly diventerebbe il difensore di gran lunga più pagato di sempre e soprattutto porterebbe nelle casse del Napoli una cifra straordinaria da investire nel calciomercato.