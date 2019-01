Calciomercato Milan: Milinkovic in estate, Sensi o Duncan per gennaio

AC Milan - recita il comunicato del club - ha acquisito a titolo definitivo dal Clube de Regatas do Flamengo (Flamengo) il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Tolentino Coelho de Lima (Paquetá). Il centrocampista brasiliano ha sottoscritto un contratto che lo lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Paquetá si unirà ai compagni di squadra a Milanello il 7 gennaio, alla ripresa degli allenamenti. Contestualmente all'arrivo del centrocampista brasiliano, il Club lancerà il sito ufficiale e l'account twitter in lingua portoghese

Gattuso potrà utilizzarlo come trequartista o mezzala, sperando che possa risultare decisivo nella corsa alla qualificazione in Champions League (attualmente i rossoneri occupano la quinta posizione a 31 punti a -1 dalla Lazio quarta).

