I guess we have a deal 😁 #AaronRamsey pic.twitter.com/Zt17dOymdF

Il gallese ora finirà la stagione con l'Arsenal, come fatto sapere chiaramente dal manager Unai Emery: "Voglio Ramsey con noi, a fine stagione poi potrà andare dove vuole. Deve restare concentrato sugli allenamenti e pensare alla prossima partita contro il Blackpool in FA Cup. Ma lo vedo molto sul pezzo". Intanto sul web già iniziano a circolare fotomontaggi del giocatore con la casacca juventina.

Ramsey, 8 presenze e 1 gol in questa Premier League, avrebbe già firmato un pre-contratto con la Juventus , a cui si legherà fino al 2024 guadagnando circa 8 milioni di euro netti a stagione. A David Baldwin, agente del classe 1990, andranno invece ben 9 milioni di euro di commissioni . La Juve beffa quindi il PSG che ha provato a inserirsi in extremis nella trattativa.

La Juventus fa un grande colpo di calciomercato assicurandosi Aaron Ramsey a parametro zero. Ormai non ci sono più dubbi, il centrocampista gallese è destinato a lasciare l'Arsenal dopo otto anni per vestire la maglia bianconera a giugno prossimo , quando scadrà il suo contratto con i Gunners.

