il direttore sportivo Fabio Paratici svela quali fossero i piani del club bianconero per sostituire il Pipita.

17 minuti fa

Un fuoriclasse per sostituire un fuoriclasse. Quando nell'ultima sessione di calciomercato la Juventus ha iniziato a prendere in considerazione la cessione di Gonzalo Higuain, ha contemporaneamente pensato a chi potesse sostituire il Pipita. Serviva un altro campione, un giocatore in grado si spostare gli equilibri.

A ricordare quei giorni è stato il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici, che ha parlato in occasione della XIII edizione della "Dubai International Sports Conference":

Per individuare un giocatore più forte di Higuain in attacco - ha dichiarato Paratici a Sport Mediaset - avevamo soltanto due opzioni: o Cristiano Ronaldo o Messi. Mi è dispiaciuto salutare Gonzalo, è un ragazzo straordinario che ci ha dato tantissimo, non solo in termini di gol ma anche umanamente parlando

Paratici ha poi proseguito:

C'è poco da dire su Cristiano Ronaldo, è Cristiano Ronaldo! Siamo davvero contenti del suo rendimento e di quello che ha portato alla Juve. Si allena sempre duramente, è un esempio. Se il numero uno si impegna così, di consequenza tutti fanno lo stesso

Sulla trattativa per portarlo a Torino ha detto: