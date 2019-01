L'accordo è ormai praticamente raggiunto e le visite mediche si svolgeranno nelle prossime settimane, poco prima della firma del contratto che dovrebbe essere di due anni con un'opzione per il terzo. Il calciomercato invernale dell'Inter si apre con un botto, anche se in vista della stagione che verrà.

Il difensore uruguayano ha il contratto in scadenza coi Colchoneros a giugno e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sarà il primo rinforzo di calciomercato per l'Inter nella stagione 2019/2020 .

L'Inter piazza a sorpresa un grande colpo di calciomercato in vista della prossima stagione: il club nerazzurro ha infatti bloccato Diego Godin dell'Atletico Madrid che sbarcherà in Serie A a parametro zero.

