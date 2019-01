L'esterno uruguaiano saluta i biancocelesti dopo un anno e sposa i ducali, l'attaccante italiano lascia il Watford e torna in Serie A.

un'ora fa

C'è fermento in Serie A per l'inizio del calciomercato. La sessione invernale ha aperto ufficialmente i battenti il 3 gennaio, ma sono già tante le trattative concluse o in via di definizione. Come riporta Sky Sport, il Parma si è ormai assicurato Martin Caceceres, che lascia la Lazio dopo appena un anno e sposa i ducali con cui firma un contratto di un anno e mezzo.

Dal Parma passiamo all'Udinese, che abbraccia una vecchia conoscenza del calcio italiano: Stefano Okaka. L'attaccante classe 1989 arriva dal Watford (altro club di proprietà della famiglia Pozzo) in prestito con diritto di riscatto. Dalla società inglese potrebbe arrivare anche Zeegelaar, esterno sinistro olandese classe 1990.

E ancora, il Genoa si è mosso concretamente per prendere Krunic, mentre Lapadula potrebbe svestire la casacca rossoblù (interessa a Parma, Frosinone e Spal) insieme a Federico Marchetti, vicino alla rescissione. L'Empoli è interessato a Lucas Piazon del Chelsea, il Cagliari ha messo invece gli occhi su Birsa. Valzania passa dall'Atalanta al Frosinone, in casa Samp tiene banco il futuro di Defrel che interessa in Premier League a Watford, Fulham e West Ham.