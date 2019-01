Il club emiliano ha ufficializzato gli arrivi dei due giocatori dal Villarreal .

un'ora fa

Il calciomercato del Bologna inizia col botto. Pippo Inzaghi può infatti abbracciare due rinforzi di lusso come Roberto Soriano e Nicola Sansone, entrambi arrivati dal Villarreal. Il primo però era in prestito al Torino dove aveva collezionato - tra campionato e Coppa Italia - appena 12 presenze, 1 gol e 2 assist ed era ormai fuori dal progetto tecnico di Mazzarri (neanche un minuto giocato nelle ultime sei partite di campionato).

Anche il secondo non se la passava bene tra le fila del Sottomarino giallo. Dopo la scorsa stagione in cui aveva strappato applausi a ripetizione, era finito inspiegabilmente ai margini. Il suo bilancio in questa stagione recita 7 presenze, 1 gol e 2 assist tra tutte le competizioni.

Nella giornata odierna il Bologna ha ufficializzato gli acquisti di Roberto Soriano e Nicola Sansone (entrambi classe 1991), che vestiranno rispettivamente la maglia numero 21 e la numero 10. Di seguito il comunicato del club rossoblù:

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Sansone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e del centrocampista Roberto Soriano a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con opzione per il riscatto.