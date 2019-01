Veronique Rabiot è in Spagna per discutere gli ultimi dettagli col Barcellona. L'affare, previsto per giugno, può essere anticipato a gennaio.

19 minuti fa di Andrea Bracco

Quello tra Adrien Rabiot e il Barcellona è un matrimonio che s'ha da fare. Il centrocampista del PSG è ormai arrivato alla rottura totale con il club parigino e sicuramente lascerà a breve la Francia per tentare l'avventura in un campionato più competitivo. Per i blaugrana Rabiot potrebbe rappresentare il colpo di calciomercato per antonomasia: giovane ma con molta esperienza alle spalle, mentalità vincente, tatticamente prezioso e con ancora qualche margine di miglioramento davanti a sé.

Il suo impatto ne La Liga non dovrebbe comportare particolari difficoltà. Lo sa lui, lo sa il Barça e soprattutto lo sa Veronique, mamma e agente di Rabiot che negli ultimi anni - va detto - si è dimostrata un vero e proprio squalo nelle trattative, tanto da aver permesso al figlio di rimpolpare sostanziosamente il proprio conto in banca grazie ai continui rinnovi al rialzo con il PSG. Ora però la storia d'amore tra i francesi e il centrocampista originario di Saint Maurice è arrivata al capolinea. La prossima fermata sarà la Catalogna, dove Rabiot avrebbe intenzione di approdare già nel calciomercato di gennaio.

Anche per questo la situazione sembra molto delicata da gestire. Il progetto originale era quello di portare Rabiot via da Parigi solo a giugno, liberandolo a parametro zero per permettergli di spuntare qualcosina in più dal punto di vista dell'ingaggio. Il PSG ha però deciso di fare la guerra al ragazzo, mettendolo di fatto fuori rosa: questo significa che per il calciatore non è più conveniente finire la stagione in Francia, perché questi ultimi mesi rischierebbero di diventare un vero e proprio inferno, considerato anche che i parigini questa volta fanno davvero sul serio.

Calciomercato, Veronique Rabiot è a Barcellona: si tratta per gennaio

Il PSG avrebbe già addirittura individuato l'erede del classe 1995 virando secco su Allan, pallino di Tuchel che farebbe follie pur di avere il centrocampista del Napoli già a gennaio. Così l'agente di Rabiot è partita per Barcellona per capire quanti e quali margini ci siano per chiudere l'affare già nei prossimi giorni. In ogni caso, Rabiot può comunque già raggiungere un accordo di massima a prescindere dai tempi sfruttando la regola che permette ai giocatori in scadenza di contratto di parlare con altri club.

Paris United, uno dei siti di riferimento del mondo PSG, afferma che l'entourage del calciatore francese nelle prossime ore si riunirà con la dirigenza del Barcellona per spiegare la situazione che sta vivendo Rabiot: l'obiettivo principale è di rivederlo in campo al più presto senza fargli rischiare il mobbing da parte del PSG. Dall'altra parte c'è una società, quella catalana, ben disposta a prendere subito il nazionale transalpino, magari trovando un accordo economico (si parla di una decina di milioni di euro) con il PSG per non minare ulteriormente i rapporti già non propriamente idilliaci (per usare un eufemismo) tra le due società.

Le voci parigine hanno anche fatto trapelare le cifre dell'imminente accordo tra le parti: Rabiot firmerebbe un contratto di 4 o 5 anni andando a prendere circa 10 milioni di euro bonus compresi, diventando sin da subito uno dei calciatori più pagati del club blaugrana. Il Barcellona sa che in questo modo rischia di inimicarsi ulteriormente il PSG, ma la voglia e il bisogno impellente di portarsi a casa un centrocampista di questo spessore prevaricano i buoni sentimenti. Le due società avevano provato a riavvicinarsi dopo le scorie figlie dell'affare Neymar, ma la tregua tra le parti non è durata molto. E questo, anche in previsione di ciò che avverrà nel calciomercato estivo (Neymar vuole tornare in Spagna e il PSG potrebbe favorire il Real Madrid), per il Barcellona non è un buon segnale.