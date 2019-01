Oggi si apre la sessione invernale di calciomercato: la Juventus spera di portare Ramsey a Torino già a gennaio e sogna Mbappé per giugno.

12 minuti fa di Daniele Minuti

L'anno nuovo è appena iniziato e oggi è il giorno in cui si apre ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, finestra che si preannuncia particolarmente calda e la rassegna stampa sportiva si concentra esattamente su questo con la Juventus che vorrebbe anticipare a gennaio l'arrivo di Aaron Ramsey a Torino, sfruttando il fatto che il contratto del gallese con l'Arsenal scadrà fra pochi mesi. Spazio nella rassegna stampa anche per il sogno della squadra bianconera in vista della prossima estate spera di piazzare un altro colpo pazzesco portando Kylian Mbappé a Torino.

Il mercato sembra essere il grande argomento trattato anche sui giornali sportivi spagnoli di oggi, in particolare per quanto riguarda il Barcellona che sembra voler attuare una vera e propria rivoluzione nella rosa per il 2019 appena iniziato. Il Mundo Deportivo parla addirittura di 5 acquisti per il club catalano che sta pensando ad acquistare un portiere, un difensore centrale, due centrocampisti e una punta per sostituire Suarez: i nomi più caldi al momento sono quelli nel settore mediano del campo e rimangono de Jong dell'Ajax e Rabiot del Paris Saint-Germain. Per entrambi l'obiettivo è quello del passaggio in blaugrana già durante la sessione di calciomercato di gennaio ma le trattative sembrano molto difficili. Più probabile che i campioni di Spagna in carica li prenotino per poi portarli definitivamente in squadra nel prossimo giugno.

Passando invece sulla sponda del Real Madrid il focus è tutto per la partita di questa sera in cui i Blancos torneranno a giocare nel campionato spagnolo (dopo il Mondiale per club di metà dicembre) nella trasferta in casa del Villarreal: Solari punta a trovare la vittoria che riavvicinerebbe i suoi alla testa della classifica occupata dal Barcellona ma il tecnico delle Merengues deve anche pensare a risolvere la grana Isco che è ancora un separato in casa.

