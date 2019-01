Infortunio per il nostro portabandiera, che non potrà prender parte a UFC Londra del marzo prossimo.

0 condivisioni

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Alessio Di Chirico è fuori dal match con Tom Breese di UFC Londra. Brutta notizia per le MMA italiane, che vedono il proprio esponente più in forma fermarsi a causa di un problema al braccio sinistro. Manzo, che spicca sempre per riservatezza e garbo, ha reso nota la notizia attraverso un post pubblicato sui propri profili social, attraverso i quali annunciava il suo forfait per la Fight Night d'oltremanica.

Un vero peccato se consideriamo come Alessio Di Chirico sarebbe stato, con tutta probabilità, uno degli osservati con più attenzione nella Fight Night di Londra, considerato sia il match-up - che lo vedeva opposto ad un beniamino di casa - che, soprattutto, il recente trend di due vittorie di fila. Gli scalpi di Oluwale Bamgbose e Julian Marquez, d'altronde, rappresentano un biglietto importantissimo per l'atleta romano, che già dal prossimo match potrà legittimamente ambire ad un posto nella top 15 della promotion più importante al mondo nel settore delle MMA.

Manzo che, probabilmente, è ad oggi il fighter che più ha cementificato la sua posizione in UFC: la chiave di volta sta tutta nella serenità trovata al Gloria Fight Center, fondato dai coach Lorenzo Borgomeo e Riccardo Carfagna. Anche ai nostri microfoni, infatti, Alessio ribadì come l'allenarsi in ambienti poco familiari potesse risultare deleterio per determinati MMA fighter. In tal senso, dunque, l'essersi trovato in una struttura in cui si allenano diversi amici e top fighter italiani ha giovato non poco sia a lui che ai suoi compagni d'allenamento, da Carlo Pedersoli Jr. a Micol Di Segni, passando per Mauro Cerilli e Valeriu Mircea.

Getty Images MMA, il grappler Tom Breese in azione in una Fight Night UFC. L'inglese, ricordiamo, avrebbe dovuto affrontare il nostro Alessio Di Chirico alla O2 Arena di Londra il 16 marzo prossimo.

MMA, UFC Londra: il resto della card

La defezione di Alessio Di Chirico dalla card di UFC Londra renderà sicuramente l'evento un po' più povero tecnicamente ed emotivamente, e non solo per noi italiani. Ciò nonostante, sono tanti i match interessantissimi annunciati finora: Occhi puntati, in primis, su Volkan Oezdemir vs Dominick Reyes, che tanto potrà dirci sul futuro della divisione dei massimi-leggeri divenuta di nuovo egemonia di Jon Jones, salvo sorprese. C'è spazio anche per il rientro di Gokhan Saki, che affronterà Saparbek Safarov. Completano la card - ancora in allestimento, ovviamente - Claudio Hannibal Silva vs Danny Roberts, Jack Marshman vs John Phillips e Molly McCann vs Priscila Cachoeira.