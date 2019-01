Le parole del nuovo direttore di Rai 2 in occasione della conferenza stampa tenuta per il suo insediamento.

3 ore fa

Carlo Freccero è il nuovo direttore di Rai 2. In occasione della conferenza stampa tenuta per il suo insediamento, c'è stato spazio anche per il calcio e per un duro attacco alla Juventus.

Non guardo più la Serie A - ha esordito Freccero - ma solo la Premier League. Ormai in Italia vince solo la Juventus perché ha occupato tutto il VAR possibile, una cosa dell'altro mondo. Tutti i VAR sono loro. Manovrano, fanno... è una cosa indisponente. Forza Roma

E pensare che solo qualche mese Freccero parlava in tutt'altri toni della Juve, esultando per l'acquisto di Cristiano Ronaldo definito "un regalo a Torino in vista delle Olimpiadi". Oggi invece sono arrivate queste parole che faranno senz'altro discutere e probabilmente scateneranno una reazione da parte del club bianconero.