Daniel Sturridge saluta il Liverpool dopo 6 anni. L'attaccante inglese, arrivato a gennaio 2013 dal Chelsea (fu pagato 16 milioni di sterline), è in scadenza con i Reds a giugno 2019 ma sembra destinato a cambiare maglia già nella sessione invernale di calciomercato, almento stando alle sue parole affidate a Twitter.

Il classe 1989, che compirà 30 anni il 1° settembre, in tutta la sua esperienza con i Reds ha collezionato 68 gol e 25 assist in 149 partite. In questa stagione ha invece giocato 16 partite, segnato 4 reti e confezionato 1 assist. Ancora non si sa quale sia la sua destinazione, ma con ogni probabilità sarà ancora in Premier League.

A huge honor to have played for @LFC for 6 years. Through the ups and downs, wins and losses the fans have shown love. Much love from me to you. As a token of my appreciation Im gonna do a giveaway in the next couple days 🙌🏾❤️

🤭😝🤦🏾‍♂️🕺🏾. #ynwa #redordead #ds15 pic.twitter.com/d4a5Ja7Lbw