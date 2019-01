L'argentino dell'Udinese piace molto al ds giallorosso, ma per gennaio l'operazione è difficile. Sfuma Dendoncker, idea Berge del Genk.

0 condivisioni

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Il colpo di calciomercato sognato dalla Roma è stato svelato: Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese è finito sul taccuino del ds Monchi che lo segue da tempo. È rimasto sorpreso dalla sua crescita, ammirata anche nel match dei friulani contro i giallorossi. Una delle partite più belle giocate arricchita da un grande gol.

I Pozzo faranno muro, è inevitabile. È uno dei giocatori più forti in rosa, ci hanno creduto fin dall’inizi quando - due anni fa - lo acquistarono per 3 milioni di euro dal Racing Club dopo un’esperienza non fortunatissima al Valencia. È un classe ’94, può migliorare ancora tanto. Ha da poco rinnovato sino al 2023, ecco perché l’affare è tutto in salita, soprattutto per gennaio.

Intanto Monchi è a lavoro anche in uscita: saluteranno Pastore, divorato dai problemi fisici, e forse Lorenzo Pellegrini se vorrà esercitare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro e tentare una avventura all’estero. Insomma, prendono forma i piani di calciomercato giallorossi.

Getty Images Calciomercato Roma, Monchi su De Paul dell'Udinese

Calciomercato Roma, De Paul e gli altri obiettivi

Fantasista cercasi. Si guarda con attenzione al calciomercato, dove il nome nuovo è quello di Rodrigo De Paul. L’Udinese difficilmente lo lascerà partire a gennaio, ma l’argentino potrebbe essere un colpo da perfezionare ora per il futuro. Vale almeno 30 milioni di euro, la bottega friulana è assai cara, questo è risaputo. E nell’immediato? Monchi pensa a giocatori in prestito. Si spegne l’ipotesi Dendoncker: l’Anderlecht non è disposto a cederlo a titolo temporaneo qualora facesse ritorno dal Wolverhampton. Weigl del Borussia Dortmund rimane in Germania. Da monitorare allora la situazione che porta al norvegese Sander Berge del Genk. È un classe ’98, la UEFA lo ha inserito tra i 50 migliori giovani da seguire in Europa nel 2019. In Belgio occhi pure su Razvan Marin dello Standard Liegi.

Getty Images Calciomercato Roma, il ds Monchi e i possibili colpi di gennaio

Capitolo cessioni

Si lavora molto anche sul calciomercato in uscita. La Roma è pronta a salutare Karsdorp, Marcano e i giovani Coric e Bianda. Il primo potrebbe far ritorno al Feyenoord in prestito secco, ma gli olandesi vorrebbero inserire un diritto di riscatto a cifre molto contenute. Il difensore spagnolo, invece, piace al Galatasaray. Per gli altri due giovani è aperta qualsiasi pista, ma sempre in prestito secco per giocare e crescere.