Il ghanese potrebbe tornare in rossonero per la terza volta: Leonardo e Maldini provano a sfruttare gli ottimi rapporti col Sassuolo di Squinzi.

0 condivisioni

3 ore fa

Una voce di calciomercato che sta prendendo piede col passare delle ore. Sfumato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso di restare in Major League Soccer con i Los Angeles Galaxy, il Milan pensa a un altro grande ex che risponde al nome di Kevin-Prince Boateng.

Il ghanese ha già vestito la maglia rossonera dal 2010 al 2013 e nella stagione 2015/16, ora gioca per il Sassuolo con cui in quest'annata ha collezionato 4 gol e 2 assist in 12 partite. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, Leonardo e Maldini proveranno a sfruttare gli ottimi rapporti con la società di Squinzi per chiudere positivamente la trattativa.

Che al momento non è ancora stata intavolata, ma potrebbe presto subire un'accelerata. Boateng avrebbe già detto sì al ritorno al Milan, allettato anche dall'idea di essere allenato dal suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Il 31enne potrebbe rappresentare un prezioso rinforzo nella corsa alla qualificazione in Champions League.