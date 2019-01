Vivo un momento un po’ delicato, ho giocato poco ultimamente e ora spero di tornare a vivere bei momenti. Mi sono allenato bene, sono in grandissima forma fisica e vengo qui con tante motivazioni. Il campo mi darà sicuramente quelle soddisfazioni che ancora non ho avuto

L'ex Udinese, che ora si aggregherà al resto della squadra in quel di Malta per la preparazione invernale, potrebbe esordire domenica 13 gennaio nel match di Coppa Italia contro il Torino. Prima di lasciare Firenze, però, ha rilasciato anche le prime parole da giocatore viola:

