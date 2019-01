Probabilmente il club londinese si muoverà già durante la finestra di gennaio, dato che si continua a cercare un centravanti per il rendimento scadente di Morata in questa stagione, ma il primo rinforzo dell'anno prossimo sarà Pulisic. Preso quasi all'insaputa del suo futuro allenatore.

L'ammissione arriva direttamente dall'ex allenatore del Napoli che ha parlato nelle interviste post partita dopo lo 0-0 della sua squadra contro il Southampton, spiegando nelle dichiarazioni raccolte dal Mirror che non era a conoscenza della trattativa per Pulisic.

I Blues hanno deciso di fare un investimento molto importante per il giocatore del Borussia Dortmund (che sarà pagato 64 milioni di euro nonostante il suo contratto fosse in scadenza nel 2020) che però rimarrà in prestito fino a fine stagione nella squadra giallonera.

L'acquisto di Christian Pulisic da parte del Chelsea sarà probabilmente ricordato come il più grande colpo di questo calciomercato invernale anche se il talento statunitense non sbarcherà a Londra prima del prossimo giugno.

