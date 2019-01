Una cifra importante che lieviterà ulteriormente con le commissioni. La palla passa ora al Barcellona, con il tecnico Ernesto Valverde che avrebbe già dato il suo assenso a lasciar partire il 21enne. Il feeling tra giocatore e allenatore non c'è mai stato, una separazione sarebbe forse la migliore soluzione per tutti.

Potrebbe essere già arrivata al capolinea l'avventura di Malcom al Barcellona. Arrivato nella scorsa sessione di calciomercato per ben 41 milioni dal Bordeaux dopo essere stato a un passo dalla Roma, in questa stagione ha collezionato appena 9 presenze e 2 gol (uno rifilato all'Inter in Champions League).

Il club cinese spinge per avere subito l'attaccante brasiliano: pronti 50 milioni di euro per i blaugrana.

