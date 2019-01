Nel corso dell'ultima puntata di SmackDown è continuato il siparietto che vede la bionda tentare di sedurre il marito di Naomi. A quanto pare sarebbe stata spedita un'immagine.

11 ore fa di Marco Ercole

Ne abbiamo già parlato nella rubrica WWE-ek SmackDown, ma probabilmente questa WWE News merita un approfondimento particolare. Già, perché si tratta di qualcosa di diverso rispetto al recente passato della World Wrestling Entertainment di proprietà di Vince McMahon. E può anche darsi che tra i mutamenti annunciati nel corso del mese scorso dalla proprietà rientri pure questo piccolo cambio di atteggiamento nei confronti dei siparietti "hot".

Negli anni Novanta-Duemila erano praticamente all'ordine del giorno, tra Sable, Trish Stratus, Lita, Candice Michelle, Torrie Wilson, Kelly Kelly e così via. Poi però la strada del wrestling moderno ha preso una piega diversa, entrando in quella che viene definita la "PG Era", un prodotto più orientato verso bambini e famiglie, quindi con la riduzione di linguaggio scurrile, nudità e allusioni sessuali, sangue, colpi eccessivamente violenti, ecc.

Nell'ultimo periodo qualcosa sta cambiando, come se ci fosse un piccolo accenno di ritorno verso il passato. E la WWE News del siparietto tra Mandy Rose e Jimmy Uso che va avanti ormai da due settimane ne è la conferma. La bella bionda, infatti, è protagonista di una storyline che vede coinvolta anche la coppia (reale) composta da Naomi e Jimmy Uso. Lei recita la parte della terza incomodo, quella che sta tentando di sedurre il marito della "The Glow Queen".

WWE News, foto hot di Mandy Rose a Jimmy Uso

La settimana scorsa ha organizzato tutto in modo che entrambi si trovassero sotto il vischio, alludendo al fatto che come da tradizione i due si dovessero baciare. In quell'occasione ha trovato prima la resistenza del samoano, che ha dimostrato grande fedeltà e ha fatto finta di niente, prima che arrivasse Naomi come una furia e tentasse di aggredire Mandy Rose. Nel corso dell'ultima puntata, invece, colei che è soprannominata "God's Greatest Creation" è andata anche oltre.

Prima ha evitato di combattere nel match in programma proprio con Naomi, facendo lottare al suo posto l'amica Sonya Deville, poi ha interferito nello stesso incontro, interrompendolo momentaneamente e facendo vedere alla moglie di Jimmy Uso una fotografia che (a detta sua) avrebbe mandato allo stesso lottatore samoano mentre si stava cambiando. Beh, quando è apparsa l'immagine sul titantron, il pubblico (in particolare quello maschile) non ha potuto far altro che restare a bocca aperta, allo stesso modo di Naomi.

Si vede infatti Mandy Rose "coperta" solo da un asciugamano bianco, in posa decisamente hot.

WWE WWE News, la foto che Mandy Rose avrebbe inviato a Jimmy Uso

Nel corso del match la distrazione si è rivelata fatale per la moglie di uno dei gemelli Uso, perché Sonya Deville ne ha approfittato e si è presa la vittoria. E subito dopo l'incontro la "God's Greatest Creation" ha cavalcato l'onda, prima con un'intervista in cui ha inferito sulla rivale, poi con un Tweet dal suo profilo personale, in cui ha immortalato quella foto protagonista di questa WWE News, commentandola così: "I sogni di ogni uomo".