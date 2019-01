Nel main event si affrontano sul ring AJ Styles, Randy Orton, Rey Mysterio, Samoa Joe e Mustafa Ali: in palio la possibilità di competere per la WWE Championship.

È di SmackDown il primo show ufficiale del 2019 della World Wrestling Entertainment. La puntata che vi racconteremo come sempre qui con le consuete WWE News è andata infatti in onda negli Stati Uniti il 1° gennaio 2019.

La settimana scorsa ci eravamo lasciati con l'aggressione di AJ Styles ai danni di Vince McMahon, che in precedenza aveva fatto di tutto per provocare The Phenomenal. In programma per questa sera anche l'apparizione di John Cena, al ritorno in una puntata televisiva della WWE.

WWE News, Highlights SmackDown 1 gennaio 2019

Tanta carne al fuoco come sempre, anche perché pure per SmackDown vale il discorso fatto ieri a Raw, dove Triple H ha annullato il rematch automatico a seguito del cambio di titolo.

Non proprio delle buone notizie per Becky Lynch, insomma, che dovrà riguadagnarsi una chance per affrontare la campionessa Asuka. Andiamo a vedere quindi cosa è successo in questa puntata del 1° gennaio 2019, con le nostre WWE News e gli Highlights dello show.

New Day sul ring

Tocca al New Day aprire la puntata celebrando il nuovo anno. Tutti e tre i membri annunciano poi la loro partecipazione alla Royal Rumble.

Samoa Joe vs Jeff Hardy

Samoa Joe e Jeff Hardy si affrontano con in palio un posto nel Fatal 5-Way Match insieme a AJ Styles, Rey Mysterio, Randy Orton e Mustafa Ali. Il vincitore di questo incontro avrà una Title Shot alla WWE Championship nel corso della Royal Rumble. Ad avere la meglio in questo incontro di qualificazione è il samoano, che vince con la sua Coquina Clutch.

AJ Styles a muso duro con i McMahon

Siamo nel backstage insieme a AJ Styles, Vince McMahon e Shane McMahon. Momenti di tensione, con The Phenomenal One che va di nuovo faccia a faccia con il chairman della WWE e gli domanda se voglia ancora vedere il vero AJ Styles. Shane si intromette e il clima si appesantisce ulteriormente. Poi Vince con un ghigno assicura di voler vedere il vero Phenomenal.

Rusev e Lana celebrano la vittoria

Mentre Rusev e Lana celebrano la vittoria del titolo degli Stati Uniti, arriva da dietro Shinsuke Nakamura che attacca il Bruto Bulgaro e infortuna anche la moglie. Dopo aver assestato la sua Kinshasa su Rusev, il giapponese se ne torna negli spogliatoi.

Naomi vs Sonya Deville (con Mandy Rose)

L'incontro sarebbe dovuto essere Naomi contro Mandy Rose (per via di quanto accaduto la settimana scorsa), ma all'ultimo la bella bionda ha deciso di far lottare al suo posto Sonya Deville. Questa riesce a vincere quando Mandy fa apparire sul Titantron una sua foto coperta solo da un asciugamano, che a suo dire è stata inviata anche a Jimmy Uso. Distrazione fatale per Naomi.

Open Challenge di John Cena. Risponde Becky Lynch...

John Cena si presenta sul ring e apre un'open challenge. Risponde però Becky Lynch che gli dice che ora è lei "The Man" in WWE e che prenderà il suo posto, facendo anche ironia su Nikki Bella. Li interrompono Andrade "Cien" Almas e Zelina Vega, dal diverbio che ne consegue nasce uun Mixed Tag Team Match.

John Cena e Becky Lynch vs Andrade “Cien” Almas e Zelina Vega

John Cena e Becky Lynch riescono a vincere contro Andrade "Cien" Almas e Zelina Vega, quando "The Man" esegue la sua Dis-Arm-Her su Zelina Vega, interrompendo la chiusura classica di John Cena sul Luchador.

Backstage, The Miz e Shane parlano del loro team

Passiamo con le telecamere nel backstage, dove Shane McMahon e The Miz discutono su quale dovrebbe essere il loro ring attire in Tag Team.

Backstage, le ragazze chiedono una title shot a Triple H

Siamo sempre nel backstage, con Triple H insieme alla SmackDown Women's Champion Asuka. Poi si aggiungono Carmella, Becky Lynch e Charlotte Flair. Tutte vorrebbero una chance titolata, ma The Game rimanda il discorso.

Samoa Joe vs Randy Orton vs Rey Mysterio vs Mustafa Ali vs AJ Styles

AJ Styles riesce a vincere e avere la meglio su Randy Orton, Rey Mysterio, Mustafa Ali e Samoa Joe in un Fatal 5-way che mette in palio la #1 contendership al WWE Title alla Royal Rumble. Il pin vincente arriva su The Viper (già tramortito da una 619), dopo una Springboard 450 Splash.