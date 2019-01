Jason David Frank, attore noto per aver interpretato Tommy Oliver nella serie Mighty Morphin Power Rangers, è pronto a debuttare nella LWA.

5 ore fa di Marco Ercole

Quella che stiamo per raccontarvi non è una WWE News nel senso stretto del termine, ma vale comunque la pena soffermarcisi un attimo in questa nostra raccolta di notizie relative al mondo del wrestling. Nel caso specifico infatti l’argomento non è la World Wrestling Entertainment di Vince McMahon, ma la compagnia indipendente Laredo Wrestling Alliance.

Perché ci interessa? Perché quello che sta per accadere in questa Indie realizzerà uno dei sogni che molto di voi avevano da bambini: vedere lottare su un ring un supereroe della tv.

In questo caso si parla addirittura di un Power Ranger, la celebre serie televisiva prodotta dalla Saban Entertainment in cui un gruppo di semplici adolescenti si trasformano grazie alle loro particolari armature colorate, per combattere i cattivi di turno.

A partire dal 1993, quando fecero per la prima volta la loro comparsa nel palinsesto tv italiano, i Power Rangers si sono rinnovati ogni anno fino a oggi, cambiando gli interpreti dei personaggi ma lasciando sempre inalterato lo stile buffo (e grottesco) di combattimento. Ecco, la (non) WWE News è che Jason David Frank, attore noto per aver interpretato Tommy Oliver, il Power Ranger verde nella serie Mighty Morphin Power Rangers (la prima in assoluto), è pronto a debuttare nel business del wrestling professionistico.

Con un passato nelle MMA, dove ha già potuto sperimentare l’esperienza sul ring, il lottatore farà il suo esordio proprio nel 2019, come spiegato in un comunicato ufficiale sul sito internet della LWA (LMTOnline.com) dal proprietario Rey Chavarria.

In realtà Jason David Frank ha già avuto un primo assaggio di ciò che lo aspetterà, perché le scorse settimane l’ex Power Ranger verde è stato la Special Guest di uno show indipendente a Laredo (in Texas) e nel corso di esso ha avuto un battibecco con “Mr. Studtacular" Brysin Scott.

I due sono arrivati poi a contatto, dando di fatto il là alla loro futura rivalità. Un Power Ranger (anche se a 45 anni) entra dunque a far parte del mondo del wrestling. Non può essere considerata dunque una vera e propria WWE News, visto che la compagnia non è quella di proprietà di Vince McMahon. Però chi lo sa, se dovesse mostrare una certa predisposizione a questo sport-entertainment, magari Triple H (sempre molto attento ai talenti delle Indie) potrebbe anche farci un pensierino in futuro.