Supercoppa Juve-Milan, biglietti in vendita: alcuni settori riservati ai soli uomini

È iniziata la vendita dei tagliandi per il match in programma il 16 gennaio a Jeddah: ogni tifoso potrà acquistare un solo biglietto e dovrà munirsi del visto per entrare in Arabia Saudita.

un'ora fa

La Supercoppa italiana si avvicina inesorabilmente. Il 16 gennaio Juventus e Milan si affronteranno alle 18.30 (20.30 locali) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita. Oggi intanto la Lega Serie A ha dato al via alla vendita dei tagliandi. Ogni tifoso avrà la possibilità di acquistare un solo biglietto e il relativo visto di ingresso elettronico per l’Arabia Saudita, anch'esso a pagamento. Nel comunicato ufficiale si specifica inoltre che i settori indicati come "singles" siano "riservati esclusivamente agli uomini" e quelli denominati "families" siano invece "misti per uomini e donne". I tifosi di Juventus e Milan potranno acquistare i tagliandi registrandosi sulla piattaforma Sharek, poi dovranno selezionare la categoria di biglietto desiderata e ottenere il visto elettronico inserendo tutte le informazioni richieste. Qui un video illustrativo, in inglese, in cui viene spiegata la procedura da seguire. I prezzi dei biglietti per le aree "families" variano dagli 8 ai 235 euro, nelle zone "singles" si va invece dai 17 ai 23 euro. In poche ore sono stati staccati oltre 50mila tagliandi (lo stadio ha una capienza di 62241 spettatori). Supercoppa italiana Juventus-Milan: i prezzi dei biglietti