Mars, lo storico sponsor dei tempi di Maradona, firma una nuova partnership con il Napoli. Il brand ritorna in Serie A a quasi trent'anni di distanza.

39 minuti fa di Luigi Ciamburro

Erano i tempi d'oro del Napoli, quelli di Diego Armando Maradona, Antonio Careca e Alemao, quando in Serie A era possibile schierare solo tre stranieri in formazione. Sulla maglia azzurra si stagliava lo storico sponsor Mars, un cimelio che chi ha conservato custodisce come pregiato pezzo da collezione. Invece chi ascolta quella leggendaria epopea si mette alla ricerca di quei pezzi di storia sognando che ritornino realtà nell'era Ancelotti.

Napoli è una città che vive di sogni e molte volte diventano realtà. Il celebre marchio delle barrette di cioccolato e caramello, apparsa sulle casacca ufficiale dal 1988 al 1991, in particolare nella stagione del secondo scudetto (1989-1990) e della Coppa UEFA, ritornerà ad essere sponsor della squadra partenopea. Mars Italia e SSC Napoli hanno annunciato il rinnovo della partnership a quasi un trentennio di distanza, con il brand che sarà Sponsor Istituzionale dell’SSC Napoli per tutta la stagione 2018/2019, riconfermandosi vicino al mondo della Serie A e collante fra diverse generazioni.

La squadra di ADL approfitta della pausa invernale per trovare nuove energie economiche e costruire un futuro ancora più rigoglioso, con un calciomercato particolarmente attivo soprattutto in uscita, con Rog e Diawara che potrebbero essere ceduti in prestito per acquisire più minutaggio nelle gambe e magari ritornare con maggiore esperienza alla corte di Ancelotti al termine del campionato (o portando un riscatto da investire nella prossima stagione). Il ds Giuntoli ha quasi concluso l'affare Almendra, 19enne centrocampista argentino strappato al Boca Juniors per circa 20 milioni di euro.

Serie A, Mars e Napoli all'insegna di passione e qualità

In queste ore a fare notizia nella città partenopea è il ritorno dello storico sponsor Mars, che fa balzare alla mente i leggendari tempi di Maradona. I marchi Mars ed M&M's hanno scelto di stringere una collaborazione con il club azzurro perché incarna i caratteri di forza, passione e divertimento che contraddistingue la formazione di Ancelotti e le emozioni della Serie A.

Fare parte di una realtà calcistica che incarna passione e tradizione è per noi motivo di orgoglio - ha dichiarato Paolo Rigamonti, General Manager e ad di Mars Italia -, caratteristiche che ritroviamo nella tifoseria partenopea, tra le prime in Italia per numeri e spirito di appartenenza. Questa collaborazione è per noi assai cara e affonda le radici fin negli anni '90, quando ci regalò emozioni indimenticabili. Siamo felici di poter essere al fianco di questa grande squadra ancora oggi.

In una città dove la scaramanzia è all'ordine del giorno la speranza di molti tifosi è che quel marchio porti nuovamente fortuna al Napoli, ma dimostra che il "pacchetto azzurro" inizia ad essere una vetrina internazionale sempre più interessante.