Mancini racconta la sua Italia mentre il Napoli prova lo scatto decisivo per Barella. La Juventus invece mette de Ligt nel mirino.

2 ore fa di Daniele Minuti

Il 2018 è ormai alle spalle e dopo Capodanno è arrivato il momento della prima rassegna stampa sportiva del 2019, in cui i giornali si concentrano su vari argomenti data la pausa per il campionato. Il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina alla nuova Italia di Roberto Mancini con un'intervista esclusiva al commissario tecnico azzurro: l'allenatore della Nazionale parla del futuro della sua squadra e del calcio italiano in generale, citando fra i giovani di talento che potranno trovare spazio anche Barella. Proprio il giocatore del Cagliari è il protagonista della notizia in taglio alto visto che il Napoli lo segue molto da vicino e avrebbe dato una forte accelerata nella trattativa per portarlo alla corte di Ancelotti. Nella prima pagina del 2019 per Tuttosport presente nella rassegna stampa invece troviamo la notizia dei destini di de Ligt e Kean che si intrecciano dato che l'olandese è ancora nel mirino della Juventus e l'attaccante classe 2000 potrebbe andare a giocare in Olanda in prestito.

In Spagna troviamo la prima pagina del Mundo Deportivo che si concentra su Ernesto Valverde, intervistato in esclusiva su Barcelona TV. Il tecnico della squadra blaugrana parla degli obiettivi di questa stagione spiegando che secondo lui la vittoria della Champions League non è un'illusione. Dello stesso avviso Iniesta, che invece ha parlato in esclusiva sulle pagine di Sport.

Spazio anche alle notizie di calciomercato, con i catalani che dopo l'apertura ufficiale della sessione di gennaio cercheranno l'assalto a due giovani talenti che hanno nel mirino da molto tempo e che giocano nel campionato di Ligue 1: Todibo e Rabiot. Per quanto riguarda il Real Madrid invece il focus è sulla partita di questa sera contro il Villarreal: la squadra allenata da Santiago Solari torna in campo in Liga dopo la pausa per giocare il Mondiale per club. I campioni del Mondo cercheranno di accorciare le distanze dalla testa della classifica nella partita in casa del sottomarino giallo.

Corriere dello Sport

Mundo Deportivo Scarica l'immagine