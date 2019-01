Il Borussia Dortmund ufficializza il passaggio dello statunitense fra le fila dei Blues. Costerà 64 milioni e rimarrà in Germania fino a giugno.

di Daniele Minuti

Il primo grande botto di calciomercato del 2019 arriva da Londra e lo piazza il Chelsea: il Borussia Dortmund ha infatti dato l'annuncio ufficiale della cessione di Christian Pulisic alla società londinese per il prossimo giugno.

🤝 @cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



Alle Infos 👉 https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2019

Nel comunicato la società giallonera spiega che lo statunitense è ufficialmente un giocatore di proprietà dei Blues che però lo lasceranno in prestito in Germania fino alla fine della stagione. Pulisic entrerà a far parte della rosa del Chelsea di Sarri all'apertura del calciomercato estivo. Il direttore sportivo Zorc ha spiegato la scelta del ragazzo:

Non abbiamo trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale, il suo sogno era giocare in Premier League

Il costo dell'operazione dovrebbe essere di circa 64 milioni di euro, una cifra pazzesca se si pensa che il contratto di Pulisic con il Borussia Dortmund sarebbe scaduto a giugno 2020. L'ennesimo capolavoro di calciomercato in uscita per il Borussia Dortmund e il primo grande colpo dell'anno per il Chelsea.