Nomi come Cavani non sono coerenti con la filosofia del Napoli. La forza del Napoli è stata sempre quella di scovare calciatori con nuove motivazioni, di avere nuovi Cavani

Per me è la squadra più forte d'Europa, sarebbe un sogno finirle davanti. Ma se io penso che ce l'ho fatta con il Carpi contro il Lecce nel 2013 (Giuntolo lavorava per gli emiliani e andarono in Serie B vincendo la finale playoff, ndr), ce la posso fare anche con la Juve. Ci vogliamo credere, sarà difficilissimo

Sì, ci hanno proposto Cristiano Ronaldo. Il Napoli ha un grande rapporto con Jorge Mendes, agente del portoghese, fin dai tempi di Faouzi Ghoulam e del suo rinnovo di contratto. Ci sentiamo spesso, ma per noi CR7 era fuori portata. Mendes ne parlò con me e con il presidente. Io rimasi in silenzio e poi affrontammo la questione nel dettaglio, prima di renderci conto che fosse un'operazione fuori portata

