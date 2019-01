Il centrocampista spagnolo lascia il Chelsea a vola in Ligue 1: firmerà con i monegaschi fino al 2022.

2 ore fa

Dalla Premier League alla Ligue 1. Questo il viaggio che farà Cesc Fabregas, prossimo a lasciare il Chelsea in questa finestra di calciomercato per vestire la maglia del Monaco allenato dal suo vecchio compagno di squadra ai tempi dell'Arsenal (dal 2003 al 2007), Thierry Henry.

Lo scrive L'Equipe, secondo cui il centrocampista spagnolo classe 1987, corteggiato anche da Fenerbahce e Milan, averebbe fatto la sua scelta e sarebbe pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo (fino al 2022) col club del Principato, attualmente penultimo nel campionato francese a quota 13 punti (-4 dalla salvezza).

Fabregas aveva un contratto in scadenza a giugno 2019 con i Blues, che per lasciarlo andare riceveranno un indennizzo economico. Al Milan erano stati chiesti 10 milioni di euro, possibile quindi che il Monaco si sia avvicinato a questa cifra. Nella stagione in corso Fabregas ha collezionato appena 14 presenze, 1 gol e 2 assist, numeri tutt'altro che esaltanti frutto di un feeling con Sarri che non c'è mai stato.

Calciomercato Milan, sfuma Fabregas: gli altri obiettivi per il centrocampo

Il Milan ora proverà a fare un tentativo per Daniele Baselli del Torino, seguito anche da Lazio e Fiorentina, e Stefano Sensi del Sassuolo, società con cui i rossoneri vantano ottimi rapporti. Per sbloccare la trattativa, che andrebbe in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere decisivo l'inserimento del giovanissimo portiere 2000 Plizzari, in scadenza col Milan nel 2020.

Tra le fila dei neroverdi attenzione anche ad Alfred Duncan, fresco di doppietta in Serie A nel 6-2 rimediato dalla squadra di De Zerbi contro l'Atalanta. Altri nomi sulla lista di Leonardo sono quelli di Jordan Veretout della Fiorentina e Wilmar Barrios del Boca Juniors.