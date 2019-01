Gli obiettivi Muriel e Fabregas sono sfumati, ora si pensa a due profili italiani: il centrocampista del Sassuolo è vicino mentre la punta la punta è il profilo che piace a Gattuso.

2 ore fa di Daniele Minuti

La sessione di calciomercato invernale del Milan doveva essere quella in cui la rosa di Gattuso sarebbe stata pesantemente rinforzata per ovviare ai tanti infortuni e per permettere di continuare la rincorsa al quarto posto in campionato che vale l'accesso alla prossima Champions League.

Eppure gli obiettivi più importanti che in queste settimane erano stati avvicinati alla società rossonera sono definitivamente sfumati: Luis Muriel è ufficialmente un calciatore della Fiorentina mentre Cesc Fabregas sembra ormai a un passo dal trasferimento in Ligue 1 al Monaco. Inoltre le limitazioni dovuti ai paletti del Fair Play Finanziario non facilitano il compito di Leonardo e Maldini.

Il Milan però non ha intenzione di rimanere con le mani in mano durante la finestra di calciomercato di gennaio e farà comunque degli acquisti sia per il reparto offensivo che per il centrocampo. I nuovi nomi che potrebbero presto approdare alla corte di Gattuso sono quelli di Gabbiadini e Sensi.

Calciomercato Milan, si vira su Gabbiadini e Sensi

Nell'ultima intervista dell'anno rilasciata dopo la vittoria contro la SPAL, Gattuso ha spiegato che la necessità per il Milan è quella di trovare sul calciomercato un attaccante capace di giocare sia come centravanti che come esterno d'attacco. Tutto sembrava portare a Muriel che però ha scelto la Fiorentina, così la società sta virando su Manolo Gabbiadini.

La punta del Southampton non rientra più nel progetto tecnico di Hasenhuttl e avrebbe voglia di tornare a giocare in Serie A: secondo la Gazzetta dello Sport il prezzo del suo cartellino potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro, rendendolo un colpo low cost molto appetibile per i rossoneri.

Per quanto riguarda Sensi invece, la trattativa sembra anche più semplice dati i buoni rapporti con la dirigenza del Sassuolo (in estate Locatelli è passato in neroverde). I contatti per il centrocampista della Nazionale non sono mai cessati e visto che Fabregas è ormai sfumato, si tenterà nuovamente l'affondo per il classe 1995 che potrebbe essere il secondo rinforzo in mediana dopo Paquetà. Le prime beffe di questo mercato non fermano il Milan che farà di tutto per dare a Gattuso una rosa da Champions.