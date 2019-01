Secondo fonti tedesche il club spagnolo sarebbe disposto ad abbassare il prezzo della clausola rescissoria pur di trattenere il giocatore fino alla fine della stagione.

0 condivisioni

2 ore fa di Alberto Casella

Il contratto glielo aveva rinnovato pochi mesi fa: a giugno l'Atletico Madrid aveva prolungato l'accordo con Lucas Hernandez fino al 2024 e, con una clausola rescissoria di 80 milioni, pensava di essersi messo al sicuro da problemi di calciomercato.

Nelle settimane successive, però, il giocatore si era laureato in Russia campione del mondo con la Francia e piano piano era diventato titolare sempre più fisso della difesa di Simeone che in Champions League non prescindeva mai da lui. Una crescita che aveva colpito un intenditore come Lothar Matthaeus:

È un campione del mondo, gioca nell'Atlético Madrid, ha una classe assolutamente internazionale. Costa 80 milioni di euro? Se vuoi che un giocatore ti aiuti a vincere la Champions League, questi sono i prezzi che devi pagare.

getty

Calciomercato, Lucas Hernandez: trattativa fra Atletico Madrid e Bayern Monaco

E quando parla uno come Lothar, il Bayern Monaco ascolta in silenzio. E in silenzio i bavaresi si sono mossi sul calciomercato per accontentare il loro ex campione e Pallone d'Oro ai tempi dell'Inter e portare Lucas Hernandez agli ordini di Niko Kovac, la cui difesa sta lasciando finora piuttosto a desiderare. Certo, 80 milioni non sono noccioline ma, come dice Matthaeus, se vuoi vincere sono questi i prezzi che devi pagare.

getty Lucas Hernandez si è laureato campione del mondo a Russia 2018

L'affare pareva fatto, Marca lo aveva praticamente annunciato, ma poi sono cominciate le pressioni. Sia la famiglia che tutto lo staff dell'Atletico, tutti si sono mossi per convincere Lucas a ripensarci: perdere una pedina fondamentale come lui a stagione in corso sarebbe un brutto colpo per la squadra che a febbraio si giocherà l'accesso ai quarti di Champions League contro la Juventus.

Ma il coltello dalla parte del manico ce l'ha il Bayern, oltre al giocatore ovviamente, così, stando a Sport Bild, l'Atletico Madrid ha deciso di avviare anche un tavolo con i bavaresi, aprendo sì alla cessione di Lucas, ma solo dalla prossima estate. Il discorso dei Colchoneros in effetti ha un suo fondamento: lasciateci il giocatore fino a giugno e noi ci impegniamo a vendervelo allora a una cifra inferiore alla clausola rescissoria. Il quantum farà parte della trattativa di calciomercato, naturalmente: ora a Madrid attendono la risposta di Rummenigge.