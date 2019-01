Speriamo sia un anno in linea con gli ultimi sette, se non migliore. La Champions League è un nostro obiettivo, sappiamo di poter fare grandi cose

Allegri guiderà la Juventus ancora a lungo, lo considero il migliore allenatore possibile per la Juventus e la squadra è perfetta per lui. Non vedo perché si debba cambiare. Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del mondo. Partivamo già da un'ottima base, ora c'è anche il più forte di tutti

Ramsey è sicuramente un ottimo profilo che da anni gioca su alti livelli in un top club. A giugno scadrà il suo contratto con l'Arsenal e noi come sempre siamo attenti a situazioni simili. Se sarà della Juventus a luglio? Tutto è da verificare, oggi è dell'Arsenal

Fabio Paratici esce allo scoperto. Il direttore sportivo della Juventus parla a Sky Sport e conferma l'interesse per il centrocampista dell'Arsenal, Aaron Ramsey, in scadenza a giugno e seguito da tutti i top club d'Europa. Un giocatore simile da prendere a zero è un'occasione che nessuno vuole lasciarsi scappare.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK