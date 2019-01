Con i tifosi della Lazio avevo instaurato un rapporto splendido - ha dichiarato - e per questo mi pento di aver esultato con la capriola dopo aver segnato un gol contro di loro (nella stagione 2014/2015 in un Lazio-Inter terminato 1-3, ndr) quando ero all'Inter. Da quel momento, l'incantesimo si è interrotto

Era stato accostato al Parma, il suo ritorno in Serie A nella sessione invernale di calciomercato sembrava fattibile. E invece alla fine Hernanes ha lasciato i cinesi dell'Hebei Fortune per firmare un contratto triennale con il San Paolo, squadra in cui è cresciuto e si è consacrato e che per averlo ha sborsato 3 milioni di euro.

