L'attaccante in forza all'UD Ibiza ricorda il contratto firmato con i sardi nell'estate del 2016.

7 ore fa

L'avventura spagnola di Marco Borriello con l'UD Ibiza non decolla. Fin qui il classe 1982 ha collezionato 7 presenze e zero gol, c'è però ancora tutto il tempo per invertire la rotta. Intanto l'attaccante si racconta a Sky Sport nella trasmissione "I signori del calcio", soffermandosi in particolare sull'esperienza vissuta a Cagliari e sul contratto che gli fece firmare il presidente Giulini:

Prima di andare a Cagliari ero all'Atalanta e ci sarei rimasto, mi trovavo bene a Bergamo ma loro dovevano smaltire il reparto offensivo. Mi svincolai e decisi di andare al Cagliari, firmando un contratto che prevedeva un anno di base più uno aggiuntivo in caso di salvezza. Guadagnavo poco come base di stipendio, ma con il presidente Giulini decidemmo che avrei preso 50mila euro per ogni gol segnato. Era un modo per stimolarmi, ma se fai un contratto del genere a uno come Borriello o sei un incompetente o sei un folle. Segnai 20 gol, fate voi i conti...

Borriello continua a raccontare: