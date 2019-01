The Game ferma il desiderio di vendetta di Seth Rollins su Dean Ambrose e comunica l'annullamento degli incontri di rivincita automatici dopo aver perso un titolo.

2 ore fa di Marco Ercole

Anche nel primo giorno del 2019 siamo pronti per una nuova puntata piena di WWE News nella nostra rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

Come ogni martedì tocca a WWE-ek Raw, in questo show che negli Stati Uniti (a Detroit) è andato in onda il 31 dicembre 2018.

Con l'inizio del nuovo corso annunciato dalla famiglia McMahon al completo due settimane fa, ci si aspettano tante altre WWE News da raccontare anche in questa edizione dello show, che come piatto forte ha un match già annunciato nella Steel Cage tra Drew McIntyre e Dolph Ziggler.

WWE News, Highlights Raw 31 dicembre 2018

Ma non sarà certamente l'unico motivo di interesse di questa puntata di Raw, che vi racconteremo come sempre nel nostro racconto fatto di WWE News e Highlights.

Andiamo dunque a vedere incontro dopo incontro quanto accaduto nello show del 31 dicembre 2018:

Drew McIntyre vs Dolph Ziggler

Drew McIntyre riesce a battare Dolph Ziggler nello Steel Cage match preannunciato, eseguendo due Claymore. A seguire Ziggler continua a provocare McIntyre, che torna indietro con una sedia e connette la terza Claymore mettendo la testa dello Showoff tra sedia e gabbia. Non è ancora finita: dopo aver ribadito la sua partecipazione alle Royal Rumble, McIntyre esegue ancora una volta la sua manovra conclusiva su Dolph.

L'annuncio di Triple H a Seth Rollins

Seth Rollins si presenta sul ring e parla di "nuovi inizi", chiedendo poi a Dean Ambrose di raggiungerlo sul ring per un rematch. Si presenta però Triple H, che annuncia l'annullamento delle rivincite automatiche. The Game insiste poi dicendo di voler rivedere il vecchio Architect, per questo lo mette in un incontro con Bobby Lashley stasera. A seguire arriva anche Shane McMahon, che annuncia una Battle Royal che dovrà decretare il prossimo sfidante di Dean Ambrose per l'Intercontinental Champioship.

Battle Royal per sfidare Dean Ambrose

La Battle Royal inizia subito e vi partecipano Finn Bálor, Zack Ryder, Titus O'Neil, Curt Hawkins, Kalisto, Lince Dorado, Gran Metalik, Apollo Crews, Mojo Rawley, Konnor, Viktor, Bo Dallas, Curtis Axel, No Way Jose e Baron Corbin. Alla fine rimangono sul ring solo Corbin, Hawkins e Crews, con quest'ultimo che riesce ad avere la meglio eliminando Corbin, subito dopo che il Lone Wolf aveva buttato fuori dal ring Hawkins. Apollo è dunque il nuovo sfidante di Dean Ambrose per il titolo intercontinentale.

Natalya aggredita nel backstage

Mentre Natalya viene intervistata nel backstage (e annuncia la sua presenza alla Royal Rumble femminile) arrivano Nia Jax e Tamina Snuka che la aggrediscono.

Elias prende in giro Baron Corbin

Baron Corbin si lamenta per l'andamento della Battle Royal, Elias interviene iniziando a prenderlo in giro. Ne nasce una rissa che si conclude con l'ex general manager eletto che si dà alla fuga.

Bayley, Sasha Banks ed Ember Moon vs Riott Squad

Il 6-Woman Tag Team Match che mette di fronte la Riott Squad e il trio composto da Bayley, Sasha Banks ed Ember Moon viene vinto da quest'ultime dopo un Flying Elbow Drop della ragazza abbracciosa che vale il conteggio di tre.

Seth Rollins vs Bobby Lashley (con Lio Rush)

Siamo arrivati al match sancito in precedenza da Triple H, che si conclude per la squalifica di Seth Rollins, dopo che questi colpisce con una sedia Bobby Lashley. Mentre il Dominatore se la dà a gambe levate, a farne le spese è Lio Rush, che viene colpito con lo Stomp sulla sedia da The Architect.

Jinder Mahal e The Singh Brothers vs Rhyno ed Heath Slater

Handicap match che viene vinto dallo schieramento del Modern Day Maharajah.

Dean Ambrose (C) vs Apollo Crews

Dean Ambrose appare sul titantron e dice che non aver bisogno di nuovi inizi (riferendosi a Seth Rollins). Il Lunatic Fringe dimostra di essere già concentrato su Apollo Crews. Si va quindi sul ring per l'incontro, che viene vinto proprio dal Lunatic Fringe.

Alexa Bliss annuncia "Moment of Bliss"

Alexa Bliss annuncia che la prossima settimana si terrà il suo nuovo talk show "Moment of Bliss".

Ronda Rousey e Natalya vs Tamina Snuka e Nia Jax

Siamo arrivati al main event della serata, nato in seguito all'aggressione avvenuta precedentemente nel backstage. Ronda Rousey e Natalya riescono a vincere contro Nia Jax e Tamina, quando quest'ultima cede all'Armbar della campionessa di Raw, abile a ribaltare in suo favore un tentativo di Superfly Splash.