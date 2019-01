Il giocatore colombiano, che era conteso anche dal Milan, è un nuovo giocatore della squadra viola. Sarà domani in città per visite mediche e firma.

27 minuti fa di Daniele Minuti

Il 2019 è appena iniziato ed è subito arrivato il primo colpo del calciomercato invernale: la Fiorentina ha infatti annunciato l'acquisto di Luis Muriel dal Siviglia e che il colombiano sarà domani in città per le visite mediche e la firma sul contratto.

Nel comunicato la società toscana spiega che l'ormai ex giocatore della squadra spagnola arriva alla corte di Pioli con la formula del prestito e con il diritto di riscatto che potrà essere esercitato durante il prossimo calciomercato estivo anche se non è ancora chiarita la cifra fissata per l'acquisto del cartellino.

Un gran colpo per la Fiorentina, considerando che in questi giorni Muriel era finito sulla lista di calciomercato del Milan. Il colombiano però aveva già dato la parola ai toscani e ha deciso di tornare in Italia dopo le esperienze con Udinese, Lecce e Sampdoria vestendo la maglia viola.