Enigmatico messaggio su Instagram del portiere costaricano: nella sessione invernale di mercato potrebbe cambiare maglia per tornare a fare il titolare.

0 condivisioni

2 ore fa

Ha perso la maglia da titolare con l'arrivo di Courtois, al Real Madrid non è più un intoccabile. Ecco perché Keylor Navas potrebbe cambiare squadra in questa sessione di calciomercato per tornare protagonista e giocare con continuità.

Un segnale in tal senso arriva proprio dal portiere costaricano, che su Instagram ha pubblicato una storia in cui saluta i tifosi del Real Madrid e gli manda un messaggio piuttosto chiaro: "Grazie per tutto". Tre parole che sanno di addio.

Potrebbe quindi finire a momenti l'avventura di Keylor Navas col Real Madrid, club con cui ha vinto 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, una Liga, 3 Supercoppe Europee e una Supercoppa di Spagna. Era arrivato nell'estate del 2014 dal Levante, ora cerca una nuova avventura.